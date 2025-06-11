Жеваго собирается уйти с поста президента Ворсклы - Источник

У "Ворсклы" может смениться владелец. Как сообщает Sport.ua, уже в ближайшее время президент полтавского клуба собирается покинуть эту должность и отойти от футбольных дел

Согласно данным источника, пост главного руководителя клуба может занять Алексей Шалаев - один из руководителей второлигового ФК "Горняк-Спорт" (Горишние Плавни) и вероятный родственник Константина Жеваго.

Кроме того, отмечается, что несмотря на вылет из УПЛ и финансовые проблемы, клуб планирует продолжить свое существование и в ближайшее время подтвердит свое участие в чемпионате Первой лиги ПФЛ.

Ранее Юрий Максимов покинул должность главного тренера "Ворсклы".

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Напомним, что в феврале 2025 года Президент Украины Владимир Зеленский применил против владельца "Ворсклы" Константина Жеваго санкции, обосновывая это тем, что он создает угрозу национальной безопасности, территориальной целостности и суверенитету Украины, а также препятствует устойчивому экономическому развитию страны. Сам Жеваго сейчас находится за границей.