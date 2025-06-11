Федык: Сделаем все, чтобы молодые игроки Руха выходили на новый уровень

Новый главный тренер "Руха" Иван Федык прокомментировал свое возвращение и рассказал о перспективах команды.

– Иван Зинонович, вы во второй раз возглавляете "Рух". Какие у вас сейчас ощущения? Как воспринимаете этот новый вызов?

– Ощущения очень приятные. Благодарен руководству клуба за доверие. Это для меня действительно новый вызов. Сделаем все, чтобы молодые футболисты прогрессировали и выходили на новый уровень.

– Кто будет работать в вашем тренерском штабе?

– Моими первыми помощниками будут Валентин Слюсар и Ярослав Мартынюк. Тренером вратарей будет Андрей Ковтун. С этими специалистами мы работали в прошлом сезоне в команде "Рух-2". Также к нам присоединится тренер по физподготовке Олег Кононихин, который ранее работал с командой U-19. В то же время в тренерском штабе останется видеоаналитик Виктор Чижик.

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– Насколько важен для вас предыдущий опыт и чем он поможет вам сейчас в работе с молодой командой?

– Я уже работал со многими футболистами, которые есть в команде. Кто-то при мне дебютировал в УПЛ, кто-то постоянно тренировался с нами еще три года назад. Тогда они были очень молодыми. Приятно, что тот фундамент, который мы заложили, сейчас дает результат и многие из футболистов защищают цвета, в том числе и национальных сборных Украины.

– Большинство футболистов, которые сейчас входят в состав первой команды, пересекались с вами в период вашей недавней каденции в "Рухе-2", с некоторыми игроками вы завоевывали путевку для "Руха" в УПЛ. Является ли это положительным моментом для вас, что вы непосредственно знакомы с возможностями большинства имеющихся футболистов в команде?

– Это важно, потому что почти все знают наши требования и принципы. Понимают атакующий футбол, который мы стремимся демонстрировать. Также отдельные игроки, которые неплохо проявили себя в "Рухе-2", получат возможность показать себя на сборах с основной командой, - рассказал Федык.