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Кривбасс объявил об уходе очередного футболиста
Он провел в клубе три года
Фото: ФК Кривбас
"Кривбасс" объявил об уходе 28-летнего защитника Андрея Понедельника.
Контракт игрока истекает 30 июня, и стороны решили не продлевать сотрудничество.
Понедельник присоединился к криворожскому клубу в июле 2022 года. За это время он провел 82 матча, в которых забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.
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Напомним, ранее "Кривбасс" покинули Андрей Клищук, Даниэль Соса, Максим Лунев, Дмитрий Хомченовский, Юрий Вакулко и Владимир Якимец.
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Источник:ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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