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Кривбасс объявил об уходе очередного футболиста

Премьер-лига
Обновлено

Он провел в клубе три года

Кривбасс объявил об уходе очередного футболиста

Фото: ФК Кривбас

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"Кривбасс" объявил об уходе 28-летнего защитника Андрея Понедельника.

Контракт игрока истекает 30 июня, и стороны решили не продлевать сотрудничество.

Понедельник присоединился к криворожскому клубу в июле 2022 года. За это время он провел 82 матча, в которых забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

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Напомним, ранее "Кривбасс" покинули Андрей Клищук, Даниэль Соса, Максим Лунев, Дмитрий Хомченовский, Юрий Вакулко и Владимир Якимец.

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Источник:
ФК Кривбас
Опубликовал: Алина Ерофеева
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