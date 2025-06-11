  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Верес сообщил о расставании с капитаном команды

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Верес сообщил о расставании с капитаном команды

Премьер-лига

Руслан Степанюк покидает клуб

Верес сообщил о расставании с капитаном команды

Фото: НК Верес

Новина українською

33-летний нападающий Руслан Степанюк покидает "Верес". Клуб пошел навстречу желанию капитана - действие контракта будет прекращено досрочно по соглашению обеих сторон.

Степанюк вернулся в Ровно прошлым летом после шестилетнего периода выступлений в составе казахстанского "Жетысу" и полтавской "Ворсклы".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В сезоне-2024/25 нападающий сыграл 31 матч во всех турнирах, в 24 из них выводил команду на поле с капитанской повязкой. На его счету 6 голов и 2 результативные передачи.

Всего за "Верес" Степанюк провел 99 матчей (60 - в УПЛ, 33 - в Первой лиге и 6 в Кубке Украины). В сезоне 2016/2017 он вместе с ровенчанами завоевал бронзу и стал лучшим бомбардиром Первой лиги. В этом году Руслан помог команде досрочно сохранить прописку в элите и завершить сезон на девятой позиции чемпионата УПЛ.

Читайте такжеВерес согласовывает спарринги и ведет переговоры с новичками
По теме
yellow-arrow
Степанюк рассказал, почему решил покинуть Верес
yellow-arrow
Кривбасс объявил об уходе очередного ключевого футболиста
yellow-arrow
Федык: Сделаем все, чтобы молодые игроки Руха выходили на новый уровень
Руслан Степанюк Верес (Ровно)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости