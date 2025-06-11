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Верес сообщил о расставании с капитаном команды
Руслан Степанюк покидает клуб
Фото: НК Верес
33-летний нападающий Руслан Степанюк покидает "Верес". Клуб пошел навстречу желанию капитана - действие контракта будет прекращено досрочно по соглашению обеих сторон.
Степанюк вернулся в Ровно прошлым летом после шестилетнего периода выступлений в составе казахстанского "Жетысу" и полтавской "Ворсклы".
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В сезоне-2024/25 нападающий сыграл 31 матч во всех турнирах, в 24 из них выводил команду на поле с капитанской повязкой. На его счету 6 голов и 2 результативные передачи.
Всего за "Верес" Степанюк провел 99 матчей (60 - в УПЛ, 33 - в Первой лиге и 6 в Кубке Украины). В сезоне 2016/2017 он вместе с ровенчанами завоевал бронзу и стал лучшим бомбардиром Первой лиги. В этом году Руслан помог команде досрочно сохранить прописку в элите и завершить сезон на девятой позиции чемпионата УПЛ.
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