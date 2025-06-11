Степанюк рассказал, почему решил покинуть Верес

Нападающий Руслан Степанюк объяснил свое решение покинуть ровенский "Верес".

"Футбольная жизнь - изменчива. Сейчас настал тот момент, когда я хочу разобраться в себе, почувствовать куда и в каком направлении двигаться дальше. Спасибо руководству за то, что пошли навстречу в принятии такого нелегкого, но важного для меня решения!

Спасибо за этот прекрасный год руководству народного клуба, тренерскому штабу, медицинскому и админперсоналу и всем игрокам нашей команды.

Также хочу выразить искреннюю благодарность болельщикам. За поддержку и за веру в команду. Вы - настоящий мощный двенадцатый игрок", - сказал Степанюк пресс-службе ровенчан.