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Степанюк рассказал, почему решил покинуть Верес
Форвард поблагодарил клуб и болельщиков
Фото: НК Верес
Нападающий Руслан Степанюк объяснил свое решение покинуть ровенский "Верес".
"Футбольная жизнь - изменчива. Сейчас настал тот момент, когда я хочу разобраться в себе, почувствовать куда и в каком направлении двигаться дальше. Спасибо руководству за то, что пошли навстречу в принятии такого нелегкого, но важного для меня решения!
Спасибо за этот прекрасный год руководству народного клуба, тренерскому штабу, медицинскому и админперсоналу и всем игрокам нашей команды.
Также хочу выразить искреннюю благодарность болельщикам. За поддержку и за веру в команду. Вы - настоящий мощный двенадцатый игрок", - сказал Степанюк пресс-службе ровенчан.
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