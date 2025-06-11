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Степанюк рассказал, почему решил покинуть Верес

Премьер-лига

Форвард поблагодарил клуб и болельщиков

Степанюк рассказал, почему решил покинуть Верес

Фото: НК Верес

Новина українською

Нападающий Руслан Степанюк объяснил свое решение покинуть ровенский "Верес".

"Футбольная жизнь - изменчива. Сейчас настал тот момент, когда я хочу разобраться в себе, почувствовать куда и в каком направлении двигаться дальше. Спасибо руководству за то, что пошли навстречу в принятии такого нелегкого, но важного для меня решения!

Спасибо за этот прекрасный год руководству народного клуба, тренерскому штабу, медицинскому и админперсоналу и всем игрокам нашей команды.

Также хочу выразить искреннюю благодарность болельщикам. За поддержку и за веру в команду. Вы - настоящий мощный двенадцатый игрок", - сказал Степанюк пресс-службе ровенчан.

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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
11.06.2025 в 15:08
В каком месте Понедельник ключевой игрок?? Лавочник он
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
11.06.2025 в 15:08
В каком месте Понедельник ключевой игрок?? Лавочник он
Ответить
0
0

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