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Металлист 1925 выбрал фаворита на пост главного тренера - Источник

Премьер-лига

Клуб нацелен на иностранца

Металлист 1925 выбрал фаворита на пост главного тренера - Источник

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

"Металлист 1925" определился с основным кандидатом на пост главного тренера. На данный момент фаворитом является коуч "Зари" Младен Бартулович, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Согласно данным источника, руководство харьковского клуба склоняется к назначению иностранца и рассматривает Бартуловича, который уже адаптирован к украинскому футболу.

Ранее сообщалось, что хорватский специалист близок к соглашению о сотрудничестве с "Александрией".

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Напомним, что в мае "Металлист 1925" уволил Патрика ван Леувена, но команда через переходные матчи все-таки смогла пробиться в УПЛ.

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Заря (Луганск) Младен Бартулович Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Алина Ерофеева
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