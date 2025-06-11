Федык рассказал о подготовке и задачах Руха на новый сезон

Главный тренер "Руха" Иван Федык рассказал о ключевых задачах на новый сезон.

– Какие цели и задачи ставит перед вами руководство клуба?

– Наша основная задача – вывести молодых футболистов на новый уровень. Помочь им максимально раскрыть свой потенциал. Демонстрировать атакующий футбол, основанный на контроле мяча и быстрых переходных фазах, а также добиваться положительного результата в каждой игре.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

– Когда команда начнет подготовку к новому сезону? Как будут проходить летние сборы?

– 23 июня команда соберется на базе и начнет тренироваться в двухразовом режиме. Планируем сыграть 9 спаррингов. Почти все контрольные матчи уже спланированы. Остается согласовать определенные детали, после чего клуб сообщит о будущих соперниках на своих информационных ресурсах.

– Какова кадровая ситуация в команде? Нуждается ли состав в усилении, если да, то на какие позиции вы будете просматривать игроков?

– В футболе всегда нужно усиление. Трансферы будут, если в клубе на ту или иную позицию будет очень нужен игрок. Впрочем, пока "Рух" делает ставку на молодых футболистов Академии.

– В предыдущем сезоне в УПЛ в составе "Руха" дебютировали многие игроки 2007 и 2008 годов рождения. Будет ли продолжаться этот вектор доверия воспитанникам клуба? Кто из юных игроков получит шанс проявить себя на сборах в первой команде?

– Я считаю, что для того, чтобы играть в основной команде, нужно это заслужить. Искусственно мы этого делать не будем. Футболист должен своей работой в команде U-19 или U-17 доказывать каждый день, что заслуживает права тренироваться или играть за основную команду. Но вектор доверия и у клуба, и у тренерского штаба к молодым игрокам академии будет приоритетным. С нами проведут сборы футболисты как "Руха" U-19, так и воспитанники младших категорий Академии, которые смогут проявить себя на тренировках.

– Какие у вас ожидания от сборов, что будет самым важным для команды в этот период работы?

– Сборы это всегда тяжелый физический труд. Но не стоит забывать, что также нужно набирать состав и если мы говорим об атакующем футболе, то он требует больше работы с точки зрения понимания игры. Поэтому работы много и от того, как мы подготовимся на сборах, будет зависеть наша игра в чемпионате, - приводит слова Федика официальный сайт клуба.