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Лидер Карпат: Лупашко - очень нестандартный человек

Премьер-лига

Денис Мирошниченко рассказал о Владиславе Лупашко

Лидер Карпат: Лупашко - очень нестандартный человек

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

Один из лидеров "Карпат" Денис Мирошниченко высказался о работе с главным тренером команды Владиславом Лупашко.

– Расскажите подробнее о работе Владислава Лупашко. Сначала он вывел "Ингулец" в УПЛ, а теперь и первый сезон с "Карпатами" – довольно успешный. Чем он вас удивил как тренер?

– Он очень нестандартный человек – в хорошем смысле. Мне очень понравилось, с какой легкостью он вошел в коллектив. Представьте: он принял команду буквально за неделю до старта чемпионата. Не формировал состав, не подбирал под себя игроков – просто пришел в "Карпаты" и изменил все.

– Что тренер добавил нового?

– Дал каждому веру, уверенность, заряд. И молодые, и опытные футболисты выросли за этот сезон. Вся Украина видела наш прогресс – и это заслуга тренерского штаба, руководства клуба, которое нас поддерживало во всем. Комплексная работа всей структуры под названием "Карпаты".

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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