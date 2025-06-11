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"Становление среди лидеров украинского футбола", - в Кривбассе верят в прогресс с ван Леувеном
Гендир Кривбасса высказался о новом главном тренере
Фото: ФК Кривбас
Генеральный директор "
"Патрик ван Леувен – опытный специалист, который разделяет наши амбиции и видение развития клуба. Верим, что под его руководством команда сделает еще один уверенный шаг вперед в своем становлении среди лидеров украинского футбола", – сказал Баенко.
Напомним, что по итогам сезона 2024/25 "Кривбасс" занял 5-е место в турнирной таблице УПЛ, после чего команду покинул Юрий Вернидуб, который руководил коллективом в течение трех сезонов.
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