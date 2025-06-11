"Становление среди лидеров украинского футбола", - в Кривбассе верят в прогресс с ван Леувеном

Генеральный директор " Кривбасса " Владимир Баенко высказался о назначении новым главным тренером команды нидерландского специалиста Патрика ван Леувена.

"Патрик ван Леувен – опытный специалист, который разделяет наши амбиции и видение развития клуба. Верим, что под его руководством команда сделает еще один уверенный шаг вперед в своем становлении среди лидеров украинского футбола", – сказал Баенко.

Напомним, что по итогам сезона 2024/25 "Кривбасс" занял 5-е место в турнирной таблице УПЛ, после чего команду покинул Юрий Вернидуб, который руководил коллективом в течение трех сезонов.