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Шахтер нацелился на голкипера сборной Турции

Премьер-лига
Обновлено

Турецкий вектор?

Шахтер нацелился на голкипера сборной Турции

фото из свободных источников

Новина українською

"Шахтер" вступил в гонку за право подписать 29-летнего голкипера "Трабзонспора" и сборной Турции Угурджана Чакыра. Об этом пишет турецкий журналист Ягыз Сабунджуоглу.

Впрочем, по данным источника, подписать Чакыра "горнякам" будет не так уж просто – на него также претендуют два турецких гранда ("Галатасарай" и "Фенербахче"), а фаворитом в гонке считается "Монако", который якобы уже сделал первое предложение по трансферу в размере 9 млн евро, но получил отказ.

"Трабзонспор" хочет получить за Чакыра порядка 15 миллионов евро, а "Монако" готовится направить новое предложение – на 12 миллионов евро.

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Угурджан Чакыр является воспитанником "Трабзонспора", в минувшем сезоне он провел 43 матча во всех турнирах, в которых пропустил 52 гола и 18 матчей отстоял "на ноль". Также на счету кипера 31 матч за национальную сборную Турции.

На портале Transfermarkt Чакыр оценивается в 8 миллионов евро.

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Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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aleks68
11.06.2025 в 18:22
а зачем он шахтёру?с вратарями в команде пока всё нормально.плюс лимит на легионеров
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Комментарии 1
aleks68
11.06.2025 в 18:22
а зачем он шахтёру?с вратарями в команде пока всё нормально.плюс лимит на легионеров
Ответить
0
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