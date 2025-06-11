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Деньги за Пихаленка. Шахтер выиграл апелляцию по делу о банкротстве Днепра-1
Но это еще не конец истории
shakhtar.com
"Шахтер" в судах продолжает свою борьбу по делу о банкротстве СК "Днепр-1".
Напомним, что дело касается трансфера хавбека Александра Пихаленка из "Днепра-1" в "Динамо", за который донецкий клуб должен был получить свой процент (480 тысяч долларов), но так деньги и не получил.
Днепровский клуб снялся со всех соревнований из-за финансовых трудностей, но при этом на бумаге остается "живым" и не заявлял о банкротстве.
В итоге, в марте этого года "Шахтер" подал иск в хозяйственный суд Днепропетровской области с требованием признать "Днепр-1" банкротом, чтобы, вероятно, уже после банкротства взыскать положенную ему сумму с активов днепровского клуба.
Впрочем, хозяйственный суд в споре принял сторону "Днепра-1" и отклонил иск донецкого клуба.
В итоге, "Шахтер" подал апелляцию на это решение в центральный хозяйственный суд Днепра, и 29 мая уже этот суд принял сторону "горняков" и отменил решение предыдущего суда.
Впрочем, это не значит, что СК "Днепр-1" автоматически будет признан банкротом и "Шахтер" получит свои деньги за Пихаленка, потому что дело снова отправляется в хозсуд области для дальнейшего рассмотрения.
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