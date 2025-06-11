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Руководство пообещало. Хавбек Кудровки рассказал о премиальных за выход в УПЛ
Андрей Сторчоус подвел итоги сезона для Кудровки
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
Хавюек "Кудровки" Андрей Сторчоус о выходе команды в УПЛ. Подопечные Василия Баранова в стыковых матчах прошли полтавскую "Ворсклу" (1:2, 1:0, по пенальти – 4:3).
– Андрей, поздравляю с выходом в УПЛ. За счет чего удалось победить "Ворсклу"?
– Спасибо за поздравления! "Ворсклу" удалось одолеть за счет нашего коллектива, веры друг в друга и собственных сил. Очень рад, что у нас все получилось и "Кудровка" одержала историческую победу, выйдя в УПЛ.
– Вам не удалось забить пенальти. Что почувствовали в тот момент и поддержали ли вас в команде?
– Пробил неудачно, очень разочарован был, но партнеры по команде поддержали, поэтому все нормально. Хорошо, что в итоге удалось выиграть серию пенальти.
– Довольны сезоном и как оцените свою игру?
– Конечно, довольны, ведь решили задачу повыситься в классе. Что касается своих выступлений, то у меня была неприятная травма, но сейчас все хорошо, поэтому на позитивной ноте завершил сезон.
– Руководство клуба уже поздравило вас, были премии?
– Да, руководство поздравило нас. Премии будут, но это конфиденциальная информация.
– Уже ждете нового сезона?
– Сейчас отдыхаем до 23 июня, потом начнутся сборы. Надо хорошо подготовиться к УПЛ, я уверен, что сезон будет интересный и напряженный.
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