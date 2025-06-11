Руководство пообещало. Хавбек Кудровки рассказал о премиальных за выход в УПЛ

Хавюек "Кудровки" Андрей Сторчоус о выходе команды в УПЛ. Подопечные Василия Баранова в стыковых матчах прошли полтавскую "Ворсклу" (1:2, 1:0, по пенальти – 4:3).

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– Андрей, поздравляю с выходом в УПЛ. За счет чего удалось победить "Ворсклу"?

– Спасибо за поздравления! "Ворсклу" удалось одолеть за счет нашего коллектива, веры друг в друга и собственных сил. Очень рад, что у нас все получилось и "Кудровка" одержала историческую победу, выйдя в УПЛ.

– Вам не удалось забить пенальти. Что почувствовали в тот момент и поддержали ли вас в команде?

– Пробил неудачно, очень разочарован был, но партнеры по команде поддержали, поэтому все нормально. Хорошо, что в итоге удалось выиграть серию пенальти.

– Довольны сезоном и как оцените свою игру?

– Конечно, довольны, ведь решили задачу повыситься в классе. Что касается своих выступлений, то у меня была неприятная травма, но сейчас все хорошо, поэтому на позитивной ноте завершил сезон.

– Руководство клуба уже поздравило вас, были премии?

– Да, руководство поздравило нас. Премии будут, но это конфиденциальная информация.

– Уже ждете нового сезона?

– Сейчас отдыхаем до 23 июня, потом начнутся сборы. Надо хорошо подготовиться к УПЛ, я уверен, что сезон будет интересный и напряженный.