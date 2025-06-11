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Металлист 1925 хочет тренера-иностранца, но это не Бартулович
Председатель набсовета клуба провел ряд консультаций
metalist1925.com
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По данным источника, председатель наблюдательного совета клуба Богдан Бойко в последние дни провел несколько консультаций со спортивным советником "ПСЖ" Луишем Кампушем и спортивным директором "Милана" Игли Таре.
Вероятно, сегодня Бойко также встретится в Европе с кандидатом на должность главного тренера, но это не Младен Бартулович, которого СМИ в последнее время активно сватали в харьковский клуб.
Напомним, что в мае "Металлист 1925" уволил Патрика ван Леувена, но команда через переходные матчи все-таки смогла пробиться в УПЛ.
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