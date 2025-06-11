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Металлист 1925 хочет тренера-иностранца, но это не Бартулович

Премьер-лига
Обновлено

Председатель набсовета клуба провел ряд консультаций

Металлист 1925 хочет тренера-иностранца, но это не Бартулович

metalist1925.com

Новина українською

"Металлист 1925" решительно настроен пригласить иностранного тренера, но это не коуч "Зари" Младен Бартулович, сообщает "ТаТоТаке".

По данным источника, председатель наблюдательного совета клуба Богдан Бойко в последние дни провел несколько консультаций со спортивным советником "ПСЖ" Луишем Кампушем и спортивным директором "Милана" Игли Таре.

Вероятно, сегодня Бойко также встретится в Европе с кандидатом на должность главного тренера, но это не Младен Бартулович, которого СМИ в последнее время активно сватали в харьковский клуб.

Напомним, что в мае "Металлист 1925" уволил Патрика ван Леувена, но команда через переходные матчи все-таки смогла пробиться в УПЛ.

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Заря (Луганск) Младен Бартулович Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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