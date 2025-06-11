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Караваев по 10-бальной шкале оценил сезон для Динамо и для себя лично

Премьер-лига
Обновлено

Александр подвел итоги сезона для себя и для Динамо

Караваев по 10-бальной шкале оценил сезон для Динамо и для себя лично

фото из соцсетей

Новина українською

Универсал "Динамо" Александр Караваев оценил по 10-бальной шкале минувший сезон для команды и для себя.

- Какую оценку по 10-балльной шкале вы поставите "Динамо" за сезон, с учетом выступления как во внутренних турнирах, так и в еврокубках?

- Конечно, хотелось бы поставить 10. И даже больше. Потому что, считаю, мы выдали очень сильный сезон. По крайней мере в чемпионате. И здесь не только речь о самом чемпионстве: это крутое достижение, что нас ни разу не победили. Это действительно стоит большого внимания. А тот факт, что у нас 90-95% состава – это украинцы и воспитанники "Динамо", только повышает значимость такого достижения. И свидетельствует, что в Украине есть качественные футболисты, которые могут играть на топ-уровне.

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Конечно, есть еще уровень еврокубков и наши результаты там, которые смазывают этот сезон. Конечно, нам хотелось бы выступить там гораздо лучше.

И Кубок Украины хотелось получить. Но серия пенальти – это лотерея. К сожалению, именно мой удар оказался решающим не в нашу пользу. Это меня, конечно, очень удручило. Одним словом, жаль, что именно на этапе серии пенальти мы не сумели завоевать Кубок Украины.

Поэтому суммируя все, команде за сезон поставлю 8-8,5. Потому что, повторюсь, сезон мы выдали очень сильный и хороший.

- Какую оценку по 10-балльной шкале вы поставите за сезон себе?

- Самому себе оценку не ставить не буду, не люблю этого. Но для меня как для правого защитника этот сезон выдался самым результативным. Конечно, это приятно. У меня действительно было большое желание забивать, отдавать и делать это именно в тех моментах, когда это было нужно.

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Александр Караваев Динамо (Киев)
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Источник:
dynamo.kiev.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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