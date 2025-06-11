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Металлист 1925 приложит максимум усилий, чтобы вернуть в Украину Йовичевича
Руководство харьковского клуба в ближайшее время в Австрии проведет с ним переговоры
Фото: shakhtar.com
"Металлист 1925" продолжает поиски тренера и на данный момент сконцентрирован на подписании известного в Украине Игора Йовичевича, который недавно покинул болгарский "Лудогорец".
Как сообщает "ТаТоТаке", руководство харьковского клуба в ближайшее время в Австрии проведет с ним переговоры.
При этом пока есть сомнения, что Йовичевич готов вернуться в Украину, где продолжается война. "Металлист 1925", в свою очередь, хочет использовать все ресурсы, чтобы подписать именно Игора.
Напомним, что "Металлист 1925" вышел в УПЛ через переходные матчи, но незадолго до этого уволил Патрика ван Леувена.
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Также отметим, что Йовичевич известен в Украине по работе с "Карпатами", "Днепром-1" и "Шахтером".
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