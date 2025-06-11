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Металлист 1925 предлагает 1.5 млн евро за дебютанта сборной Украины
Харьковчане хотят защитника Александрии
Фото: ФК Олександрія
Харьковский "Металлист 1925", который по итогам переходных матчей вышел в УПЛ, проявляет активный интерес к левому защитнику "
Как сообщает ТаТоТаке, харьковчане уже сделали официальное предложение в размере 1,5 миллиона евро. Реакция "Александрии" пока неизвестна.
Также ранее СМИ писали об интересе к игроку со стороны "Полесья", которое возглавил Руслан Ротань.
Напомним, что Мартынюк дебютировал в составе сборной Украины в недавнем товарищеском матче против Новой Зеландии.
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23-летний Мартынюк в прошлом сезоне провел 30 матчей и сделал 2 результативные передачи.
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