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Металлист 1925 предлагает 1.5 млн евро за дебютанта сборной Украины

Премьер-лига
Обновлено

Харьковчане хотят защитника Александрии

Металлист 1925 предлагает 1.5 млн евро за дебютанта сборной Украины

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Харьковский "Металлист 1925", который по итогам переходных матчей вышел в УПЛ, проявляет активный интерес к левому защитнику "Александрии" Александру Мартынюка.

Как сообщает ТаТоТаке, харьковчане уже сделали официальное предложение в размере 1,5 миллиона евро. Реакция "Александрии" пока неизвестна.

Также ранее СМИ писали об интересе к игроку со стороны "Полесья", которое возглавил Руслан Ротань.

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Напомним, что Мартынюк дебютировал в составе сборной Украины в недавнем товарищеском матче против Новой Зеландии.

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23-летний Мартынюк в прошлом сезоне провел 30 матчей и сделал 2 результативные передачи.

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ФК Александрия Металлист 1925 (Харьков) Александр Мартынюк
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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