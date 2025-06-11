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Возможность заработать. Заре предлагают более 1 млн евро за центрального защитника
Андерсон Джордан провел хороший сезон
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Центрбек "
Как сообщает ТаТоТаке, у "Зари" есть конкретное предложение по игроку в пределах 1.2-1.4 млн евро.
Кто хочет подписать игрока, как и реакция "Зари" на предложение – такие данные не уточняются.
Напомним, что 26-летний бразилец в текущем сезоне сыграл за луганчан 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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