Возможность заработать. Заре предлагают более 1 млн евро за центрального защитника

Центрбек " Зари " Андерсон Джордан этим летом может покинуть луганский клуб.

Как сообщает ТаТоТаке, у "Зари" есть конкретное предложение по игроку в пределах 1.2-1.4 млн евро.

Кто хочет подписать игрока, как и реакция "Зари" на предложение – такие данные не уточняются.

Напомним, что 26-летний бразилец в текущем сезоне сыграл за луганчан 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста.