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Проблемная позиция. Карпаты близки к подписанию голкипера из УПЛ
У львовян не все в порядке на последней линии
Скриншот: канал Кривбасу на YouTube
"Карпаты" "очень близки" к подписанию голкипера "Кривбасса" Андрея Клищука, сообщает ТаТоТаке.
По данным источника, львовский хочет подстраховать вратарскую позицию – Александр Кемкин не устраивает тренерский штаб, и ему ищут новую команду, а по Якову Кинарейкину есть предложения из Европы, в то время как кипер "Руха" Дмитрий Ледвий, на которого могли рассчитывать "зелено-белые", почти перешел в ЛНЗ.
Таким образом, подписание Клищука выглядит вполне логичным.
Интересно, что Клищук недавно покинул "Кривбасс" на правах свободного агента, то есть, может достаться "Карпатам" бесплатно.
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