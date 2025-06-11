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Проблемная позиция. Карпаты близки к подписанию голкипера из УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

У львовян не все в порядке на последней линии

Проблемная позиция. Карпаты близки к подписанию голкипера из УПЛ

Скриншот: канал Кривбасу на YouTube

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"Карпаты" "очень близки" к подписанию голкипера "Кривбасса" Андрея Клищука, сообщает ТаТоТаке.

По данным источника, львовский хочет подстраховать вратарскую позицию – Александр Кемкин не устраивает тренерский штаб, и ему ищут новую команду, а по Якову Кинарейкину есть предложения из Европы, в то время как кипер "Руха" Дмитрий Ледвий, на которого могли рассчитывать "зелено-белые", почти перешел в ЛНЗ.

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Таким образом, подписание Клищука выглядит вполне логичным.

Интересно, что Клищук недавно покинул "Кривбасс" на правах свободного агента, то есть, может достаться "Карпатам" бесплатно.

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Кривбасс (Кривой Рог) Андрей Клищук Карпаты (Львов)
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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