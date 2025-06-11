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Сабо: О Судакове столько писали и продавали, что, наверное, уже бумаги не хватает, а игры как не было, так и нет

Премьер-лига
Обновлено

Досталось и Шапаренко с Зинченко

Сабо: О Судакове столько писали и продавали, что, наверное, уже бумаги не хватает, а игры как не было, так и нет

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо в свете выступлений "сине-желтых" на турнире Canadian Shield высказался о перспективах Николая Шапаренко, Георгия Судакова и Александра Зинченко.

– Что скажете об игре Шапаренко и Судакова?

– Шапаренко вообще провалился. Почему? Это нужно спрашивать у Шовковского. Просто ужасно, каким он стал.

В матче против Канады Судаков играл слева. Куда его только не вдевают. Фамилию Судакова я впервые услышал после 20-й минуты матча с Канадой. А так его было не видно и не слышно. Он может только смещаться внутрь и пробивать с правой. Но для полузащитника этого маловато, он должен уметь отбирать, обводить, видеть поле.

О Судакове столько писали и "продавали", что, наверное, уже бумаги не хватает, а игры как не было, так и нет. Полузащитник не должен выпадать из игры на 20 минут. Кто его купит с такой игрой?

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Я всю жизнь играл в полузащите. В сборную СССР меня вызвали, а чтобы туда попасть, надо было играть на три головы выше москвичей.

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Не зря говорят: покажите мне вашу полузащиту, и я скажу, какая у вас команда. В сборной Украины я не увидел полузащиты в этих двух матчах.

– Как вам Зинченко в центральной зоне?

– Слабенький. Он тоже играет только на чистых мячах. Это не футбол высокого уровня.

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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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