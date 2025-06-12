Турки выставили Шахтеру ценник на голкипера сборной

Как сообщалось чуть ранее, "Шахтер" вступил в гонку за право подписать 29-летнего голкипера "Трабзонспора" и сборной Турции Угурджана Чакыра.

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При этом, как пишет турецкий журналист Ягыз Сабунджуоглу, "Трабзонспор" выставил цену на игрока – это 15 млн евро.

Это касается не только запроса "Шахтера", но и "Монако", который также претендует на игрока.

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Ранее была информация, что французский клуб предлагал 8 млн евро - получил отказ, но готов торговаться.

Отметим, что Угурджан Чакыр является воспитанником "Трабзонспора", в минувшем сезоне он провел 43 матча во всех турнирах, в которых пропустил 52 гола и 18 матчей отстоял "на ноль". Также на счету кипера 31 матч за национальную сборную Турции.