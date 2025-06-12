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Претенденты есть. Кривбасс выставил ценник на лучшего бомбардира

Премьер-лига

Егор Твердохлеб летом может покинуть команду

Претенденты есть. Кривбасс выставил ценник на лучшего бомбардира

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

Лучший бомбардир "Кривбасса" Егор Твердохлеб летом может покинуть команду.

Как сообщает ТаТоТаке, криворожский клуб готов продать атакующего хавбека, но установил на него ценник в районе 1.5 млн долларов.

Впрочем, претенденты на такую суму сейчас имеются, и главный – это польский "Видзев" Лодзь. Также есть интерес и от клубов с других стран, но не столь конкретный.

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При этом, криворожский клуб готов продать игрока, если договорится о трансфере по сумме больше 1 млн.

Напомним, что в минувшем сезоне хавбек стал лучшим бомбардиром своей команды – он забил 14 голов и отдал 2 ассиста в 24 матчах УПЛ.

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Кривбасс (Кривой Рог) Видзев (Лодзь) Егор Твердохлеб
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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