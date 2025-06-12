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Оболонь продлила контракт с опытным полузащитником
Еще на один сезон
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Оболонь" объявила о продлении сотрудничества с 32-летним полузащитником Игорем Мединским.
Новое соглашение рассчитано еще на один сезон - до 30 июня 2026 года.
Полузащитник впервые перешел в киевский клуб в 2018 году. За это время он сыграл за "пивоваров" 144 матчей. В сезоне-2024/25 он провел 14 поединков в УПЛ (1 ассист) и 2 игры в Кубке Украины.
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Ранее сообщалось, что "Оболонь" летом сосредоточится на подписании свободных агентов.
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Источник:ФК Оболонь
Опубликовал: Алина Ерофеева
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