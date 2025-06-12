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Оболонь продлила контракт с опытным полузащитником

Премьер-лига

Еще на один сезон

Оболонь продлила контракт с опытным полузащитником

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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"Оболонь" объявила о продлении сотрудничества с 32-летним полузащитником Игорем Мединским.

Новое соглашение рассчитано еще на один сезон - до 30 июня 2026 года.

Полузащитник впервые перешел в киевский клуб в 2018 году. За это время он сыграл за "пивоваров" 144 матчей. В сезоне-2024/25 он провел 14 поединков в УПЛ (1 ассист) и 2 игры в Кубке Украины.

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Ранее сообщалось, что "Оболонь" летом сосредоточится на подписании свободных агентов.

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Оболонь (Киев) Игорь Мединский
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Источник:
ФК Оболонь
Опубликовал: Алина Ерофеева
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