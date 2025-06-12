Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Легенда Шахтера получил тренерскую лицензию категории A
Новый этап в тренерской карьере Андрея Пятова
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Бывший голкипер "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов сообщил о своем новом этапе в тренерской карьере.
40-летний экс-футболист получил лицензию тренера категории "А" - это предпоследняя ступень перед получением наивысшей лицензии Pro.
"Вратарь - это всегда об ответственности, характере и осознанном выборе.
Еще один шаг вперед: теперь имею официальную лицензию категории А.
Продолжаю вкладывать свой опыт и знания в развитие будущего украинских голкиперов", - написал Пятов на своей странице в Instagram.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, Пятов завершил карьеру в 2023 году после 16 сезонов в составе "Шахтера". С тех пор он работает тренером вратарей в донецком клубе.
Популярное сейчас
- Украина U-21 - Дания U-21. Анонс и прогноз матча Евро-2025 на 12.06.2025
- Турки выставили Шахтеру ценник на голкипера сборной
- Металлист 1925 предлагает 1.5 млн евро за дебютанта сборной Украины
- Кудровка в очередной раз определилась с домашним стадионом в УПЛ
- Невеста Роналду закрыла своё реалити-шоу, которое принесло ей более 20 миллионов фунтов
- Скандал после финала ЛЧ: бывшую жену известного футболиста заметили с игроком ПСЖ