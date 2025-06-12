Легенда Шахтера получил тренерскую лицензию категории A

Бывший голкипер "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов сообщил о своем новом этапе в тренерской карьере.

40-летний экс-футболист получил лицензию тренера категории "А" - это предпоследняя ступень перед получением наивысшей лицензии Pro.

"Вратарь - это всегда об ответственности, характере и осознанном выборе. Еще один шаг вперед: теперь имею официальную лицензию категории А. Продолжаю вкладывать свой опыт и знания в развитие будущего украинских голкиперов", - написал Пятов на своей странице в Instagram.

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Напомним, Пятов завершил карьеру в 2023 году после 16 сезонов в составе "Шахтера". С тех пор он работает тренером вратарей в донецком клубе.