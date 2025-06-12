Спортдир Руха: В клубе с пониманием отнеслись к новому вызову Пономарева

Спортивный директор "Руха" Владимир Лапицкий прокомментировал расставание с тренерским штабом Виталия Пономарева.

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– В начале лета команду покинул ее наставник – Виталий Пономарев. Он и его тренерский штаб много лет работали в структуре клуба. Как лично вы восприняли эту новость и как клуб отреагировал на такие события, легко ли прошло прощание?

– Не хочу говорить, что это было прощание, скорее мы сказали друг другу "До свидания". Лично для меня это было трудное решение, ведь в клубе все привыкли и к Виталию Пономареву, и к его тренерскому штабу. Команда U-19 под руководством Виталия Юрьевича дважды стала чемпионом Украины среди юниоров, прервав гегемонию "Шахтера" и "Динамо", выступала в Юношеской лиге УЕФА. Во главе первой команды этот наставник открыл путь в основу для многих воспитанников клубной Академии и давал с ними хороший результат, борясь за еврокубки. Для такого молодого клуба как "Рух", это очень серьезный след в нашей истории, который оставил Виталий Пономарев и его тренерский штаб, и он будет навсегда в нашей памяти.

Мы сохранили прекрасные отношения и хочется только пожелать успехов Виталию Юрьевичу и другим ребятам с их новым вызовом – работой в ЛНЗ. Желаем им победы во всех матчах, кроме противостояний с "Рухом", конечно. Хочу еще раз и от имени "Руха" поблагодарить Виталия Пономарева и его тренерский штаб за ту работу, которую они проделали в клубе. В то же время и "Рух" дал возможность этим специалистам проявить себя на уровне УПЛ. Были разные моменты, и триумфы, и неудачи, о чем активно говорили в СМИ, в том числе и о возможности увольнения Виталия Юрьевича. Однако клуб оставался верен своей стратегии и доверял своим тренерам. Сейчас и основатель, и менеджмент "Руха" с пониманием отнеслись к тому, что Виталий Пономарев захотел получить новый для себя вызов и продолжать развиваться, попробовать себя в других условиях в другом месте, покинув зону комфорта. Поэтому еще раз желаю только успехов на новом рабочем месте и, главное – крепкого здоровья!