Болельщики определили лучший матч Кривбасса в сезоне 2024/25

"Кривбасс" подвел итоги голосования среди болельщиков, которые выбирали лучший матч команды в сезоне 2024/2025.

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Победителем стала домашняя игра с "Полесьем" в 15-м туре УПЛ - уверенная победа 3:1 с хет-триком Егора Твердохлеба. За этот поединок проголосовали 72% участников опроса

"Криворожцы уверенно действовали на протяжении всего поединка, первыми открыли счет и, несмотря на гол от житомирян, продолжили настойчиво атаковать, заслуженно победив. В тот вечер блистал Егор Твердохлеб – он оформил хет-трик", - подписала клубная прес-сслужба.

Победа над житомирянами опередила другие важные встречи сезона: "Кривбасс" - "ЛНЗ" (3:1), "Кривбасс" - "Виктория" Пльзень (1:2), "Кривбасс" - "Карпаты" (2:0), "Шахтер" - "Кривбасс" (1:1), "Кривбасс" - "Заря" (3:0).