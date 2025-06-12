"Федык сразу был фаворитом". В Рухе объяснили выбор главного тренера

Спортивный директор "Руха" Владимир Лапицкий объяснил, почему клуб выбрал именно Ивана Федыка на пост главного тренера.

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– Теперь "Рух" возглавил Иван Федік. Почему руководство клуба остановило свой выбор именно на этом специалисте? Свидетельствует ли это о продолжении вектора доверия к клубной структуре, ведь предыдущий главный тренер перед этим также работал с юношами "Руха"?

– "Рух" всегда давал возможность дебютировать в УПЛ своим воспитанникам, чтобы они проявили себя на этом уровне, делали свои ошибки, прогрессировали и становились профессионалами. Мы всегда верим в свои кадры. Это люди, которые много лет в структуре клуба, понимают наши планы и стратегию, то, как функционирует "Рух". Это же касается и тренеров, которые долгое время работают в клубе, в том числе и Ивана Федыка. Он уже работал с первой командой "Руха" и вошел в клубную историю, ведь был во главе коллектива, который получил право выступать в УПЛ. Тогда был заложен фундамент современной команды, которая сейчас достаточно успешно играет в Премьер-лиге.

В предыдущей кампании под руководством Ивана Зиноновича "Рух-2" с юными футболистами в составе показал отличные результаты во Второй лиге. Играли как старшие воспитанники Академии 2005-2006 годов рождения, так и одиннадцатиклассники – Алексей Пискун, Дмитрий Себро, Максим Нанашко, Максим Повханич. Это ребята 2008 года рождения, которые в прошлом году смогли дебютировать на профессиональном уровне, а некоторые даже впоследствии сумели зацепиться за место в основе "Руха-2". Команда боролась за выход в Первую лигу и получила право играть в переходных матчах. Эта работа заслуживает большого уважения.

Иван Федык давно работает в клубе и прекрасно знаком со всеми футболистами, начиная от первой команды и заканчивая воспитанниками Академии. У него не будет никаких проблем с коммуникацией даже с легионерами, ведь Иван Зинонович знает много языков и поэтому не будет иметь языкового барьера с ними. Время от времени он общался с легионерами, знает их возможности, поэтому это также будет плюсом как для Ивана Зиноновича, так и для игроков. Учитывая все эти факторы, ни основатель, ни менеджмент клуба не рассматривали другие кандидатуры на должность главного тренера "Руха" – Иван Федык сразу был фаворитом на это место, как только было решено, что Виталий Пономарев покинет клуб, – рассказал Лапицкий.