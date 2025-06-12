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ЛНЗ отдал предпочтение украинскому защитнику вместо бразильского, - Источник
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Фото: ФК ЛНЗ
"ЛНЗ" выбрал украинского защитника вместо бразильского.
По информации Telegram-канала Inside UPL, главный тренер черкасской команды Виталий Первак забирает из "Руха" центрального защитника Романа Дидыка. Контракт с игроком уже согласован.
Источник сообщает, что два месяца назад в шорт-листе "ЛНЗ" был другой кандидат - бразилец Хейтор Сантос из венгерского "Гйора". Первак все же выбрал украинского футболиста, с которым работал во львовском клубе.
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В сезоне 2024/25 Роман Дидык провел 30 матчей за "Рух", в которых забил 2 гола и выполнил две результативные передачи.
По информации TransferMarkt, стоимость игрока составляет 800 тыс евро.
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