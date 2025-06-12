Оболонь объявила номинантов на звание лучшего игрока сезона

"Оболонь" объявила о старте голосования за лучшего игрока сезона-2024/25.

Болельщики могут выбрать одного из шести претендентов.

За награду поборются: защитник Петр Стасюк, вратарь Денис Марченко, полузащитники Вадим Витенчук и Олег Ильин, а также нападающие Ростислав Тарануха и Константин Бычек.

Голосование проходит в клубном Telegram-канале.

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Напомним, что "Оболонь" завершила минувший сезон на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 32 очка. Ранее Сергей Шищенко покинул пост главного тренера "пивоваров".