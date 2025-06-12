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Оболонь объявила номинантов на звание лучшего игрока сезона
Болельщикам предлагают выбрать из шести претендентов
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Оболонь" объявила о старте голосования за лучшего игрока сезона-2024/25.
Болельщики могут выбрать одного из шести претендентов.
За награду поборются: защитник Петр Стасюк, вратарь Денис Марченко, полузащитники Вадим Витенчук и Олег Ильин, а также нападающие Ростислав Тарануха и Константин Бычек.
Голосование проходит в клубном Telegram-канале.
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Напомним, что "Оболонь" завершила минувший сезон на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 32 очка. Ранее Сергей Шищенко покинул пост главного тренера "пивоваров".
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