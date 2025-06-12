Карпаты нашли усиление вратарской позиции

Слухи о том, что "Карпаты" этим летом покинет как минимум один из голкиперов – Яков Кинарейкин или Александр Кемкин, получили свое подтверждение. По эксклюзивной информации UA-Футбол, из Кривого Рога во Львов в ближайшее время переедет Андрей Клищук.

На недавней встрече с болельщиками об уходе из команды голкипера сообщил генеральный директор криворожцев Владимир Баенко. Впоследствии эту информацию в эфире Центра футбольных новостей на УПЛ ТВ подтвердил сам Клищук, а уже через сутки клуб опубликовал благодарность 32-летнему игроку.

В сезоне-2024/25 Клищук провел в составе "Кривбасса" 29 матчей во всех турнирах с учетом еврокубков. За этот период он пропустил 29 голов и 10 раз сыграл на "ноль". Все футбольные "шатауты" Клищук оформил в матчах УПЛ.

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Напомним, что подопечные Владислава Лупашко начнут подготовку к следующему сезону 24-го июня.