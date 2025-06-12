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Аттестация СК Полтава в УПЛ: стало известно, допустят ли клуб к чемпионату
Где сыграет клуб?
Фото: СК Полтава
Сегодня, 12 июня в полдень в Доме футбола началось Общее собрание участников Украинской Премьер-лиги.
На повестке дня - итоги сезона 2024/25, включая годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности УПЛ. Также обсуждаются ключевые вопросы нового сезона: состав участников, регламент соревнований и финансовый план на 2025/26. Кроме того, клубы должны определить аудиторскую компанию, которая займется проверкой финансовой отчетности УПЛ.
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Отдельным пунктом обсуждения стал статус новичка УПЛ - СК "Полтава". Как утверждает ТаТоТаке, полтавский клуб выиграл дело о своей аттестации в Апелляционном комитете по вопросам аттестации футбольных клубов УАФ.
В итоговом документе указано, что команда будет проводить домашние матчи на стадионе "Звезда" в Кропивницком. Резервной ареной значится стадион "Ника" в Александрии.
На сегодняшней встрече "Полтаву" представит президент клуба Сергей Иващенко.
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