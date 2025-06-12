Оболонь подпишет основного игрока Вереса

Защитник "Вереса" Евгений Шевченко продолжит карьеру в "Оболони". Об этом пишет журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

Согласно данным источника, киевский клуб согласовал контракт с 29-летним футболистом.

Защитник имел опцию продления сотрудничества с ровенчами, однако не воспользовался ею и выбрал другой путь.

В сезоне-2024/25 Евгений Шевченко провел за "Верес" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Ранее Руслан Степанюк рассказал, почему решил покинуть "Верес".