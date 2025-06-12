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Оболонь подпишет основного игрока Вереса

Премьер-лига

Игрок продолжит карьеру в другом клубе УПЛ

Оболонь подпишет основного игрока Вереса

Фото: Instagram

Новина українською

Защитник "Вереса" Евгений Шевченко продолжит карьеру в "Оболони". Об этом пишет журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

Согласно данным источника, киевский клуб согласовал контракт с 29-летним футболистом.

Защитник имел опцию продления сотрудничества с ровенчами, однако не воспользовался ею и выбрал другой путь.

В сезоне-2024/25 Евгений Шевченко провел за "Верес" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

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Ранее Руслан Степанюк рассказал, почему решил покинуть "Верес".

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Оболонь (Киев) Верес (Ровно) Евгений Шевченко
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Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Алина Ерофеева
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