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Оболонь подпишет основного игрока Вереса
Игрок продолжит карьеру в другом клубе УПЛ
Фото: Instagram
Защитник "Вереса" Евгений Шевченко продолжит карьеру в "Оболони". Об этом пишет журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.
Согласно данным источника, киевский клуб согласовал контракт с 29-летним футболистом.
Защитник имел опцию продления сотрудничества с ровенчами, однако не воспользовался ею и выбрал другой путь.
В сезоне-2024/25 Евгений Шевченко провел за "Верес" 26 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.
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Ранее Руслан Степанюк рассказал, почему решил покинуть "Верес".
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