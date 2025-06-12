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В Рухе рассказали, какие задачи поставлены перед Федыком

Премьер-лига

Главная цель - развивать молодых игроков

В Рухе рассказали, какие задачи поставлены перед Федыком

Фото: ФК Рух

Новина українською

Спортивный директор "Руха" Владимир Лапицкий рассказал, какие цели клуб ставит перед новым главным тренером Иваном Федыком.

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– О чем вы общались с Иваном Федиком? Какие цели будет ставить клуб перед ним и его тренерским штабом?

– Возможно, кто-то ожидает от "Руха" борьбы за еврокубки, будет прогнозировать нам разные места. Но для клуба пока задача неизменна – развивать юных игроков и прокладывать им путь в большой футбол, чтобы они могли развиваться и прогрессировать и по возможности боролись за самые высокие места. Хочется, чтобы многие наши молодые игроки смогли проявить себя на уровне Премьер-лиги и добиваться положительных результатов, попадали в ряды юношеских, молодежных, а впоследствии и национальных сборных Украины. Это важная миссия и для тренерского штаба, и для клуба в целом. "Рух" всегда славился своими талантливыми молодыми футболистами, которые являются выходцами из футбольных школ со всего Запада Украины, и доверял этим юношам. Иван Зинонович понимает, какие задачи стоят перед ним, что сейчас он будет работать с молодежью нашего клуба, и он готов к этому вызову, - сказал Лапицкий.

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Рух (Львов) Владимир Лапицкий Иван Федык
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Источник:
ФК Рух
Опубликовал: Алина Ерофеева
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