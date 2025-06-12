Клуб УПЛ хочет сохранить своего тренера на следующий сезон

Главный тренер "Вереса" Олег Шандрук рассказал, что ведет переговоры с руководством клуба о новом контракте. Нынешнее соглашение специалиста истекает 30 июня.

"Я думаю, что мы как раз до 30 июня все решим. Главное, что есть желание тренерского штаба и спортивного департамента: и спортивный директор, и президент, и руководство клуба настроены работать и дальше. Это основное.

Некоторые моменты, которые сегодня находятся на стадии обсуждения, мы решим. Сейчас все планируем на будущий сезон – сборы, подготовка, поэтому я думаю, что все будет хорошо", – сказал Шандрук.