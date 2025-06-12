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Есть предложения. Легионер Шахтера может покинуть клуб летом
Сказались ряд факторов
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Защитник донецкого "Шахтера" Иракли Азаров рассматривает вариант со сменой клубной прописки в летнее трансферное окно.
"Этот сезон был тяжелым. Это были решения тренера, его следует спросить о том, что пошло не так. Надеюсь, что после Евро произойдет что-то хорошее. Есть предложения, не могу сказать откуда. Я не думаю об аренде. Надеюсь, что Евро поможет мне с трансфером. Война и отсутствие семьи мне очень тяжело даются", - сказал Иракли.
Сейчас Азаров выступает на молодежном Евро в составе сборной Грузии U-21.
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