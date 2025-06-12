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Есть предложения. Легионер Шахтера может покинуть клуб летом

Премьер-лига
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Сказались ряд факторов

Есть предложения. Легионер Шахтера может покинуть клуб летом

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Защитник донецкого "Шахтера" Иракли Азаров рассматривает вариант со сменой клубной прописки в летнее трансферное окно.

"Этот сезон был тяжелым. Это были решения тренера, его следует спросить о том, что пошло не так. Надеюсь, что после Евро произойдет что-то хорошее. Есть предложения, не могу сказать откуда. Я не думаю об аренде. Надеюсь, что Евро поможет мне с трансфером. Война и отсутствие семьи мне очень тяжело даются", - сказал Иракли.

Сейчас Азаров выступает на молодежном Евро в составе сборной Грузии U-21.

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Шахтер (Донецк) УПЛ трансфер Иракли Азаров Евро 2025
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Источник:
Пьотр Слонка
Опубликовал: Александр Бураков
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