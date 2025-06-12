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Два клуба УПЛ готовы пригласить братьев Когутов
Полузащитники намерены продолжить карьеру в УПЛ
Фото: ФК Лівий Берег
Как уже сообщалось, братья-близнецы Иван и Николай Когут завершили сотрудничество с "Левым Берегом".
Оба намерены продолжить свою карьеру в Премьер-лиге. Как сообщает Sport.ua, интерес к услугам этих полузащитников проявляют два клуба – киевская "Оболонь" и дебютант элиты "Кудровка" из одноименного села на Черниговщине.
Где именно окажутся братья – окончательно станет известно в ближайшее время, когда эти коллективы начнут подготовку к новому сезону.
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В сезоне-2024/25 Иван Когут провел в футболке "Левого берега" 23 матча, а Николай Когут участвовал в 22 поединках. Результативностью оба брата не отличались.
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