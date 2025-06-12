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Харьков будет представлен в чемпионате Украины. Металлист 1925 получил аттестат для участия в УПЛ

Премьер-лига

Отличная новость для поклонников "желто-синих"

Харьков будет представлен в чемпионате Украины. Металлист 1925 получил аттестат для участия в УПЛ

metalist1925.com

Новина українською

Сегодня, 12-го июня, в Доме футбола состоялось общее собрание участников Украинской Премьер-Лиги. Среди кучи рассмотренных вопросов было рассмотрено принятие в состав чемпионата Украины новых участников.

У себя в соцсетях харьковский "Металлист 1925" сообщил, что клуб, после того, как получил право выступать в УПЛ в сезоне 2025/26 по спортивному принципу, выполнил все требования Аттестационного комитета УАФ и был официально принят в состав участников чемпионата Украины.

Генеральный директор клуба Антон Иванов получил соответствующий аттестат от первого вице-президента УАФ Артема Стоянова.

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Напомним, что в сезоне 2024/25 "Металлист 1925" занял третье место в турнирной таблице Первой лиги. В плей-офф за выход в УПЛ "желто-синие" обыграли "Левый берег" со счетом 2:0 по сумме двухматчевого противостояния.

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УПЛ Украинская Премьер-лига Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
FC Metalist 1925
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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911+ (Харків)
12.06.2025 в 15:51
На якому стадіоні грати будуть?
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Комментарии 1
911+ (Харків)
12.06.2025 в 15:51
На якому стадіоні грати будуть?
Ответить
0
0

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