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Вышли напрямую. Новичок УПЛ получил аттестат для участия в чемпионате

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Вышли напрямую. Новичок УПЛ получил аттестат для участия в чемпионате

Фото: СК Полтава

Новина українською

Новичок УПЛ получил аттестат для участия в чемпионате.

"СК Полтава" сообщила, что клуб получил разрешение на игру в УПЛ в сезоне 2025/26.

"На собрании присутствовал президент СК Полтава Сергей Иващенко, который лично принял аттестат участника из рук первого вице-президента УАФ Артема Стоянова", - сообщил клуб.

Также клуб сообщил, что четыре клуба, которые поднялись в УПЛ, получили аттестаты.

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Напомним, что "СК Полтава" заняла второе место в Чемпионской группе Первой Лиги и попала в УПЛ напрямую.

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Источник:
СК Полтава
Опубликовал: Владислав Прийменко
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