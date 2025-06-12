  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Заря составила список кандидатов на пост тренера в случае ухода Бартуловича

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заря составила список кандидатов на пост тренера в случае ухода Бартуловича

Премьер-лига

В этом списке есть ряд известных тренеров

Заря составила список кандидатов на пост тренера в случае ухода Бартуловича

Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital

Новина українською

После того, как стало известно о возможном уходе Младена Бартуловича с тренерского мостика луганской "Зари", в клубе стали рассматривать варианты его замены.

Как сообщает Sport.ua, приоритетными в выборе его преемника являются квалифицированные специалисты с опытом работы в украинском футболе.

В этом списке есть ряд известных тренеров – в частности, белорус Олег Дулуб, Сергей Пучков, Владимир Микитин.

Ранее одним из желательных кандидатов был бывший главный тренер "Зари" Виктор Скрипник, однако он отказался от предложения луганчан.

Напомним, что минувший сезон луганчане завершили на 7-м месте в УПЛ, набрав 40 очков.

По теме
yellow-arrow
В Металлисте 1925 рассказали, где клуб будет играть домашние матчи нового сезона УПЛ
yellow-arrow
Еще один клуб Первой лиги получил аттестат для участия в УПЛ в следующем сезоне
yellow-arrow
Вышли напрямую. Новичок УПЛ получил аттестат для участия в чемпионате
Заря (Луганск) Младен Бартулович Сергей Пучков Олег Дулуб Артур Микитишин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости