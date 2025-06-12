Заря составила список кандидатов на пост тренера в случае ухода Бартуловича

После того, как стало известно о возможном уходе Младена Бартуловича с тренерского мостика луганской " Зари ", в клубе стали рассматривать варианты его замены.

Как сообщает Sport.ua, приоритетными в выборе его преемника являются квалифицированные специалисты с опытом работы в украинском футболе.

В этом списке есть ряд известных тренеров – в частности, белорус Олег Дулуб, Сергей Пучков, Владимир Микитин.

Ранее одним из желательных кандидатов был бывший главный тренер "Зари" Виктор Скрипник, однако он отказался от предложения луганчан.

Напомним, что минувший сезон луганчане завершили на 7-м месте в УПЛ, набрав 40 очков.