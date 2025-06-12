Еще один клуб Первой лиги получил аттестат для участия в УПЛ в следующем сезоне

Сегодня, 12-го июня, в Доме футбола состоялось общее собрание участников Украинской Премьер-Лиги. Во время встречи обсуждался вопрос о принятии в состав участников чемпионата Украины "Кудровки", которая завоевала право играть в УПЛ по спортивному принципу в следующем сезоне.

Футбольный клуб из Черниговской области официально сообщил у себя в соцсетях, что они выполнили все требования от Аттестационного комитета УАФ, прошли все этапы проверки и получили аттестат для участия в УПЛ в сезоне 2025/26.

Аттестат из рук первого вице-президента УАФ Артема Стоянова получил президент "Кудровки" Роман Солодаренко.

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Напомним, что в сезоне 2024/25 "Кудровка" заняла четвертое место в турнирной таблице Первой лиги. В плей-офф за выход в УПЛ сенсационная команда из Черниговской области обыграла "Ворсклу" по итогам двухматчевого противостояния.