  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. В Металлисте 1925 рассказали, где клуб будет играть домашние матчи нового сезона УПЛ

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Металлисте 1925 рассказали, где клуб будет играть домашние матчи нового сезона УПЛ

Премьер-лига

Интересно получается

В Металлисте 1925 рассказали, где клуб будет играть домашние матчи нового сезона УПЛ

Фото: ФК Металіст 1925

Новина українською

Стало известно, где "Металлист 1925" будет играть домашние матчи нового сезона УПЛ.

По информации руководителя пресс-службы харьковского клуба Павла Посохова, у "Металлиста 1925" есть действующее соглашение со стадионом "Левый Берег".

"У нас сейчас действующее соглашение с "Левым Берегом" по использованию этого стадиона", - заявил Посохов.

На вопрос о возможном возвращении клуба в Харьков, руководитель ответил, что это зависит от ситуации с безопасностью.

"Клуб всегда говорил, что, как только ситуация с безопасностью будет стабильно позволять проводить матчи в Харькове, клуб снова перебазируется в родной город", - сообщил комментатор.

Напомним, что "Металлист 1925" прошел в УПЛ, благодаря двум победам в переходных матчах против "Левого Берега".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

12 июня стало известно, что клуб получил аттестат для участия в турнире.

По теме
yellow-arrow
Еще один клуб Первой лиги получил аттестат для участия в УПЛ в следующем сезоне
yellow-arrow
Заря составила список кандидатов на пост тренера в случае ухода Бартуловича
yellow-arrow
Вышли напрямую. Новичок УПЛ получил аттестат для участия в чемпионате
УПЛ Металлист 1925 (Харьков)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости