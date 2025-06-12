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В Металлисте 1925 рассказали, где клуб будет играть домашние матчи нового сезона УПЛ
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Фото: ФК Металіст 1925
Стало известно, где "Металлист 1925" будет играть домашние матчи нового сезона УПЛ.
По информации руководителя пресс-службы харьковского клуба Павла Посохова, у "Металлиста 1925" есть действующее соглашение со стадионом "Левый Берег".
"У нас сейчас действующее соглашение с "Левым Берегом" по использованию этого стадиона", - заявил Посохов.
На вопрос о возможном возвращении клуба в Харьков, руководитель ответил, что это зависит от ситуации с безопасностью.
"Клуб всегда говорил, что, как только ситуация с безопасностью будет стабильно позволять проводить матчи в Харькове, клуб снова перебазируется в родной город", - сообщил комментатор.
Напомним, что "Металлист 1925" прошел в УПЛ, благодаря двум победам в переходных матчах против "Левого Берега".
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12 июня стало известно, что клуб получил аттестат для участия в турнире.
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