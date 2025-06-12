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Наполи свернул переговоры по трансферу Судакова, - журналист
Неаполитанцы должны были их возобновить, но этого не сделали
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Наполи" остановил переговоры по трансферу полузащитника донецкого "Шахтера" Георгия Судакова. Об этом сообщает журналист издания Relevo Маттео Моретто.
"Переговоры между "Наполи" и "Шахтером" по Судакову остановлены. Неаполитанцы должны были их возобновить, но этого не сделали", – заявил Моретто.
Причины, почему переговоры были остановлены, не сообщается.
Напомним, что сегодня "Наполи" официально объявил
Также отметим, что ранее была информация, что Наполи предлагал Шахтеру за Судакова 35 млн евро, однако "горняки" отклонили это предложение, так как хотят выручить за свою звезду не менее 40 миллионов плюс процент от дальнейшей продажи.
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