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Наполи свернул переговоры по трансферу Судакова, - журналист

Премьер-лига
Обновлено

Неаполитанцы должны были их возобновить, но этого не сделали

Наполи свернул переговоры по трансферу Судакова, - журналист

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Наполи" остановил переговоры по трансферу полузащитника донецкого "Шахтера" Георгия Судакова. Об этом сообщает журналист издания Relevo Маттео Моретто.

"Переговоры между "Наполи" и "Шахтером" по Судакову остановлены. Неаполитанцы должны были их возобновить, но этого не сделали", – заявил Моретто.

Причины, почему переговоры были остановлены, не сообщается.

Напомним, что сегодня "Наполи" официально объявил о подписании уже экс-лидера "Манчестер Сити" Кевина де Брюйне.

Также отметим, что ранее была информация, что Наполи предлагал Шахтеру за Судакова 35 млн евро, однако "горняки" отклонили это предложение, так как хотят выручить за свою звезду не менее 40 миллионов плюс процент от дальнейшей продажи.

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Шахтер (Донецк) Наполи Георгий Судаков
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Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Бандера - герой (Харьков)
12.06.2025 в 19:34
Кому он нужен этот дефективный игрок любитель ярославского ((((((( Пусть идёт в свой любимый Металлист в первую лигу (((((((
sticker
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Комментарии 1
Бандера - герой (Харьков)
12.06.2025 в 19:34
Кому он нужен этот дефективный игрок любитель ярославского ((((((( Пусть идёт в свой любимый Металлист в первую лигу (((((((
sticker
Ответить
0
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