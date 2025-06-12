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"Есть план, по которому мы движемся", - президент Кудровки заговорил о еврокубках

Премьер-лига
Обновлено

У клуба есть план, и он его придерживается

"Есть план, по которому мы движемся", - президент Кудровки заговорил о еврокубках

Суспільне Чернігів

Новина українською

Президент "Кудровки" Роман Солодаренко рассказал о планах команды в дебютном сезоне УПЛ.

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"Я делал все при выборе стадиона для домашних матчей "Кудровки", чтобы он был как можно ближе к Черниговской области. Поэтому домашние матчи "Кудровка" будет играть на "Оболонь-Арене". В завершившемся сезоне команда успешно справилась со всеми поставленными задачами, достигнув максимума на сегодняшний день, который можно было получить.

Задачи на следующий сезон в УПЛ? Разговора с командой еще не было. Конечно, все это будет перед началом сезона, когда мы укомплектуемся. Также будут и другие фамилии в команде, потому что уровень все-таки Первой лиги и УПЛ немного разный, поэтому будем приглашать футболистов, которые имеют опыт Премьер-лиги.

Задачи будут позже. Но точно скажу, что задача-минимум – это остаться в УПЛ еще на один сезон. А дальше есть план, по которому мы движемся, и есть те задачи, как говорится, на семилетку, которые стоят перед командой. Конечно, это еврокубки и места в верхней части турнирной таблицы УПЛ", - сказал Солодаренко.

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ФК Кудровка Роман Солодаренко
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Источник:
Суспільне Чернигів
Опубликовал: Михаил Черныш
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