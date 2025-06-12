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Николини: Судаков и де Брюйне смогут мирно сосуществовать в Наполи

Премьер-лига
Обновлено

И даже как игроки стартового состава

Николини: Судаков и де Брюйне смогут мирно сосуществовать в Наполи

instagram.com/officialsscnapoli

Новина українською

Бывший ассистент спортивного директора донецкого "Шахтера" Карло Николини высказался о перспективах хавбека "горняков" Георгия Судакова в "Наполи" после подписания итальянским клубом Кевина де Брюйне, который играет на той же позиции, что и украинец.

– Исключает ли приход де Брюйне в "Наполи" трансфер Судакова? Смогут ли они играть вместе?

– Они могут мирно сосуществовать на поле – и как одновременно игроки стартового состава, и с целью усиления состава "Наполи".

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Де Брюйне – отличный шаг с точки зрения лидерства, техники, опыта. У всех нас есть сомнения в том, сможет ли он гарантировать участие во всех матчах в трех турнирах, поэтому, возможно, "Наполи" было бы целесообразно объединить его с молодыми игроками, даже если Судаков уже имеет важный международный опыт.

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Карло Николини Шахтер (Донецк) Наполи Кевин Де Брюйне Георгий Судаков
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Источник:
TMW
Опубликовал: Михаил Черныш
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