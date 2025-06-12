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Николини: Судаков и де Брюйне смогут мирно сосуществовать в Наполи
И даже как игроки стартового состава
instagram.com/officialsscnapoli
Бывший ассистент спортивного директора донецкого "Шахтера" Карло Николини высказался о перспективах хавбека "горняков" Георгия Судакова в "Наполи" после
– Исключает ли приход де Брюйне в "Наполи" трансфер Судакова? Смогут ли они играть вместе?
– Они могут мирно сосуществовать на поле – и как одновременно игроки стартового состава, и с целью усиления состава "Наполи".
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Де Брюйне – отличный шаг с точки зрения лидерства, техники, опыта. У всех нас есть сомнения в том, сможет ли он гарантировать участие во всех матчах в трех турнирах, поэтому, возможно, "Наполи" было бы целесообразно объединить его с молодыми игроками, даже если Судаков уже имеет важный международный опыт.
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