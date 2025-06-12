  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Официально приняли новичков. В Киеве состоялось собрание клубов УПЛ

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально приняли новичков. В Киеве состоялось собрание клубов УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

Были также утверждены итоги минувшего сезона

Официально приняли новичков. В Киеве состоялось собрание клубов УПЛ

upl.ua

Новина українською

Сегодня, 12 июня, в столичном Доме футбола состоялось общее собрание клубов Премьер-Лиги.

На сборах были утверждены итоги Всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов УПЛ сезона 2024/25 (Чемпионат УПЛ и Чемпионат U-19).

Представители клубов УПЛ ознакомились и утвердили ежегодный отчет финансово-хозяйственной деятельности УПЛ в сезоне 2024/25 и финансовый план УПЛ на сезон 2025/26.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Было принято решение относительно состава участников УПЛ на следующий сезон: выбыли клубы "Ворскла", "Левый Берег", "Ингулец" и "Черноморец", а пополнили ряды элитного дивизиона "Эпицентр" "Металлист 1925", "Полтава" и "Кудровка".

Участникам сезона 2025/26 соответствующие аттестаты вручил первый вице-президент УАФ Артем Стоянов.

Представители клубов также утвердили проект регламента соревнований на следующий сезон.

Напомним, что согласно плану-календарю базовой датой 1-го тура нового сезона УПЛ является 2 августа.

По теме
yellow-arrow
В том числе и Александрии. Езерский рассказал, что отказал двум украинским клубам
yellow-arrow
Нидерландский гранд на молодежном Евро будет просматривать игрока Динамо
yellow-arrow
Николини: Судаков и де Брюйне смогут мирно сосуществовать в Наполи
Украинская Премьер-лига
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости