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Официально приняли новичков. В Киеве состоялось собрание клубов УПЛ
Были также утверждены итоги минувшего сезона
upl.ua
Сегодня, 12 июня, в столичном Доме футбола состоялось общее собрание клубов
На сборах были утверждены итоги Всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов УПЛ сезона 2024/25 (Чемпионат УПЛ и Чемпионат U-19).
Представители клубов УПЛ ознакомились и утвердили ежегодный отчет финансово-хозяйственной деятельности УПЛ в сезоне 2024/25 и финансовый план УПЛ на сезон 2025/26.
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Было принято решение относительно состава участников УПЛ на следующий сезон: выбыли клубы "Ворскла", "Левый Берег", "Ингулец" и "Черноморец", а пополнили ряды элитного дивизиона "Эпицентр" "Металлист 1925", "Полтава" и "Кудровка".
Участникам сезона 2025/26 соответствующие аттестаты вручил первый вице-президент УАФ Артем Стоянов.
Представители клубов также утвердили проект регламента соревнований на следующий сезон.
Напомним, что согласно плану-календарю базовой датой 1-го тура нового сезона УПЛ является 2 августа.
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