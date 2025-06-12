Официально приняли новичков. В Киеве состоялось собрание клубов УПЛ

Сегодня, 12 июня, в столичном Доме футбола состоялось общее собрание клубов Премьер-Лиги .

На сборах были утверждены итоги Всеукраинских соревнований по футболу среди команд клубов УПЛ сезона 2024/25 (Чемпионат УПЛ и Чемпионат U-19).

Представители клубов УПЛ ознакомились и утвердили ежегодный отчет финансово-хозяйственной деятельности УПЛ в сезоне 2024/25 и финансовый план УПЛ на сезон 2025/26.

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Было принято решение относительно состава участников УПЛ на следующий сезон: выбыли клубы "Ворскла", "Левый Берег", "Ингулец" и "Черноморец", а пополнили ряды элитного дивизиона "Эпицентр" "Металлист 1925", "Полтава" и "Кудровка".

Участникам сезона 2025/26 соответствующие аттестаты вручил первый вице-президент УАФ Артем Стоянов.

Представители клубов также утвердили проект регламента соревнований на следующий сезон.

Напомним, что согласно плану-календарю базовой датой 1-го тура нового сезона УПЛ является 2 августа.