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Верес работает над подписанием опытного украинского хавбека
Может достаться бесплатно
Фото - ФК Кривбас
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Как сообщает ТаТоТаке – "Верес" главный претендент на игрока, который недавно покинул "Кривбасс" на правах свободного агента и таким образом, может дососаться ровенскому клубу бесплатно.
Вакулко присоединился к "Кривбассу" в июле 2023 года и с тех пор провел за команду 46 матчей. На его счету две голевые передачи.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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