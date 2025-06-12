  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Верес работает над подписанием опытного украинского хавбека

В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Верес работает над подписанием опытного украинского хавбека

Премьер-лига

Может достаться бесплатно

Верес работает над подписанием опытного украинского хавбека

Фото - ФК Кривбас

Новина українською

"Верес" работает над подписанием 27-летнего украинского полузащитника Юрия Вакулку.

Как сообщает ТаТоТаке – "Верес" главный претендент на игрока, который недавно покинул "Кривбасс" на правах свободного агента и таким образом, может дососаться ровенскому клубу бесплатно.

Вакулко присоединился к "Кривбассу" в июле 2023 года и с тех пор провел за команду 46 матчей. На его счету две голевые передачи.

По теме
yellow-arrow
Может достаться бесплатно. Динамо сохраняет интерес к защитнику из ЮАР
yellow-arrow
В том числе и Александрии. Езерский рассказал, что отказал двум украинским клубам
yellow-arrow
Нидерландский гранд на молодежном Евро будет просматривать игрока Динамо
Кривбасс (Кривой Рог) Верес (Ровно) Юрий Вакулко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости