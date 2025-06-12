Верес работает над подписанием опытного украинского хавбека

" Верес " работает над подписанием 27-летнего украинского полузащитника Юрия Вакулку.

Как сообщает ТаТоТаке – "Верес" главный претендент на игрока, который недавно покинул "Кривбасс" на правах свободного агента и таким образом, может дососаться ровенскому клубу бесплатно.

Вакулко присоединился к "Кривбассу" в июле 2023 года и с тех пор провел за команду 46 матчей. На его счету две голевые передачи.