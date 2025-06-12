Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Может достаться бесплатно. Динамо сохраняет интерес к защитнику из ЮАР
Име Окон - снова на радаре киевлян
Фото: ФК Динамо Київ
"
Контракт игрока со своим нынешним клубом истекает 30 июня, поэтому парень может достаться киевлянам бесплатно.
Впрочем, на данный момент Оконом кроме "Динамо" также проявляют и южноамериканский "Кайзер Чифс" и датский "Мидтьюлланд".
Напомним, что Окон зимой уже проходил просмотр в "Динамо", но тогда подписание не состоялось.
В текущем сезоне защитник провел 24 матча на клубном уровне и отличился 1 голом.
Популярное сейчас
- Украина U-21 - Дания U-21. Анонс и прогноз матча Евро-2025 на 12.06.2025
- Вернулись три команды из Первой Лиги. Определились все участники Второй Лиги ПФЛ сезона 2025/26
- Аттестация СК Полтава в УПЛ: стало известно, допустят ли клуб к чемпионату
- Рух объявил о назначении главного тренера
- Невеста Роналду закрыла своё реалити-шоу, которое принесло ей более 20 миллионов фунтов
- Скандал после финала ЛЧ: бывшую жену известного футболиста заметили с игроком ПСЖ