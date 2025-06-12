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Может достаться бесплатно. Динамо сохраняет интерес к защитнику из ЮАР

Премьер-лига

Име Окон - снова на радаре киевлян

Может достаться бесплатно. Динамо сохраняет интерес к защитнику из ЮАР

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

"Динамо" сохраняет интерес к южноафриканскому центральному защитник "Супепспорт Юнайтед" Име Окону.

Контракт игрока со своим нынешним клубом истекает 30 июня, поэтому парень может достаться киевлянам бесплатно.

Впрочем, на данный момент Оконом кроме "Динамо" также проявляют и южноамериканский "Кайзер Чифс" и датский "Мидтьюлланд".

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Напомним, что Окон зимой уже проходил просмотр в "Динамо", но тогда подписание не состоялось.

В текущем сезоне защитник провел 24 матча на клубном уровне и отличился 1 голом.

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Динамо (Киев) Име Окон
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Опубликовал: Михаил Черныш
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