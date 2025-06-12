Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Давайте не жить в мире иллюзий", - в Полтаве рассказали, на каком стадионе будут играть в УПЛ
В Полтаве Полтава играть не будет
фото из свободных источников
Исполнительный директор "Полтавы" Станислав Майзус прокомментировал ситуацию со стадионом, на котором команда будет выступать в УПЛ.
– Правда ли, что основной ареной для домашних матчей "Полтавы", указан стадион "Зирка" в Кропивницком?
– Именно так. Добавлю, что резервным стадионом будет КСК "Ника" в Александрии.
– А почему все же не стадион имени Алексея Бутовского в Полтаве? "Ворскле" он, скорее всего, не понадобится, учитывая слухи, что команда не будет играть в Первой лиге и будет расформирована.
– Ну а при чем здесь мы? Понимаете, именно "Ворскла" арендует у города стадион имени Алексея Бутовского. Давайте не фантазировать и не жить в мире иллюзий. Пока, на сегодня, ситуация такая, а завтра может быть другой. На следующей неделе все может измениться, а может и нет.
Популярное сейчас
- В Металлисте 1925 рассказали, где клуб будет играть домашние матчи нового сезона УПЛ
- Без шапкозакидательства. Не следует ждать от Украины невероятных результатов на молодежном Евро
- Аттестация СК Полтава в УПЛ: стало известно, допустят ли клуб к чемпионату
- Лужный: Я долго был капитаном Динамо, пока из Москвы не пришел Калитвинцев. Он был любимцем Григория Суркиса
- Невеста Роналду закрыла своё реалити-шоу, которое принесло ей более 20 миллионов фунтов
- Скандал после финала ЛЧ: бывшую жену известного футболиста заметили с игроком ПСЖ