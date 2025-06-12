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"Давайте не жить в мире иллюзий", - в Полтаве рассказали, на каком стадионе будут играть в УПЛ

Премьер-лига
Обновлено

В Полтаве Полтава играть не будет

"Давайте не жить в мире иллюзий", - в Полтаве рассказали, на каком стадионе будут играть в УПЛ

фото из свободных источников

Новина українською

Исполнительный директор "Полтавы" Станислав Майзус прокомментировал ситуацию со стадионом, на котором команда будет выступать в УПЛ.

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– Правда ли, что основной ареной для домашних матчей "Полтавы", указан стадион "Зирка" в Кропивницком?

– Именно так. Добавлю, что резервным стадионом будет КСК "Ника" в Александрии.

– А почему все же не стадион имени Алексея Бутовского в Полтаве? "Ворскле" он, скорее всего, не понадобится, учитывая слухи, что команда не будет играть в Первой лиге и будет расформирована.

– Ну а при чем здесь мы? Понимаете, именно "Ворскла" арендует у города стадион имени Алексея Бутовского. Давайте не фантазировать и не жить в мире иллюзий. Пока, на сегодня, ситуация такая, а завтра может быть другой. На следующей неделе все может измениться, а может и нет.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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