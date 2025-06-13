Переговоры завершены. Металлист 1925 выбрал тренера на новый сезон

Вечером 12 июня представители "Металлиста 1925" успешно завершили переговоры с иностранным специалистом.

В итоге Наблюдательный совет клуба во главе с Богданом Бойко остановился на кандидатуре наставника "Зари" Младена Бартуловича, сообщает ТаТоТаке.

Примечательно, что накануне 38-летний хорватский специалист дал предварительное согласие и согласовал условия контракта с серебряным призером чемпионата Украины - "Александрией".

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Согласно данным источникам, в "Металлисте 1925" планируют, что помогать Бартуловичу будет тот же штаб, который завоевал путевку в УПЛ в стыковых матчах против "Левого Берега" (1:0, 1:0) - Александр Чижов, Максим Цвиренко и Андрей Полунин.

Ранее сообщалось, что руководство харьковчан встречалось со спортивным советником "ПСЖ" Луишем Кампушем и спортивным директором "Милана" Игли Таре.