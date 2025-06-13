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Переговоры завершены. Металлист 1925 выбрал тренера на новый сезон

Премьер-лига

Иностранец

Переговоры завершены. Металлист 1925 выбрал тренера на новый сезон

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Вечером 12 июня представители "Металлиста 1925" успешно завершили переговоры с иностранным специалистом.

В итоге Наблюдательный совет клуба во главе с Богданом Бойко остановился на кандидатуре наставника "Зари" Младена Бартуловича, сообщает ТаТоТаке.

Примечательно, что накануне 38-летний хорватский специалист дал предварительное согласие и согласовал условия контракта с серебряным призером чемпионата Украины - "Александрией".

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Согласно данным источникам, в "Металлисте 1925" планируют, что помогать Бартуловичу будет тот же штаб, который завоевал путевку в УПЛ в стыковых матчах против "Левого Берега" (1:0, 1:0) - Александр Чижов, Максим Цвиренко и Андрей Полунин.

Ранее сообщалось, что руководство харьковчан встречалось со спортивным советником "ПСЖ" Луишем Кампушем и спортивным директором "Милана" Игли Таре.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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