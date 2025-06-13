Туран: Моя цель – никогда больше не дать Динамо стать чемпионами Украины

Главный тренер "Шахтера" Арда Туран в интервью клубной пресс-службе озвучил цели команды.

"Я знаю, что "Динамо" Киев является важным соперником. Я очень уважаю их. Но моя цель – никогда больше не дать им стать чемпионами Украины. Но когда мы можем играть друг против друга, мы можем учиться друг у друга и уважать друг друга".

"Моя первая цель, бесспорно, – снова стать чемпионом Украины. Это наша первая цель, а в краткосрочной перспективе – играть в Европе матчи, которые имеют в названии слово "финал", такие как четвертьфинал, полуфинал или финал. Мы должны верить в это. Это моя мечта.

Я знаю, как играть на этом уровне. Я выигрывал на этом уровне. Я проигрывал на этом уровне. И я научу своих игроков, как играть на этом уровне. Мы будем играть лучше. Мы будем играть как Шахтер", – сказал Туран.