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Туран: Моя цель – никогда больше не дать Динамо стать чемпионами Украины

Премьер-лига

Смелое заявление

Туран: Моя цель – никогда больше не дать Динамо стать чемпионами Украины

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Главный тренер "Шахтера" Арда Туран в интервью клубной пресс-службе озвучил цели команды.

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"Я знаю, что "Динамо" Киев является важным соперником. Я очень уважаю их. Но моя цель – никогда больше не дать им стать чемпионами Украины. Но когда мы можем играть друг против друга, мы можем учиться друг у друга и уважать друг друга".

"Моя первая цель, бесспорно, – снова стать чемпионом Украины. Это наша первая цель, а в краткосрочной перспективе – играть в Европе матчи, которые имеют в названии слово "финал", такие как четвертьфинал, полуфинал или финал. Мы должны верить в это. Это моя мечта.

Я знаю, как играть на этом уровне. Я выигрывал на этом уровне. Я проигрывал на этом уровне. И я научу своих игроков, как играть на этом уровне. Мы будем играть лучше. Мы будем играть как Шахтер", – сказал Туран.

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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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