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Карло Николини и другие. Туран рассказал о своем тренерском штабе в Шахтере

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Кто еще будет помогать ему?

Карло Николини и другие. Туран рассказал о своем тренерском штабе в Шахтере

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Наставник "Шахтера" Арда Туран рассказал о тренерском штабе, который будет работать с ним в донецком клубе.

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"Моим первым помощником является Керем Яваш, который ранее работал со сборной Турции, с Фатихом Теримом. Он молод, но имеет большой опыт. Также тренером вратарей является Эмрах Каракован. Сейчас он работает с национальной сборной Турции. Он молод, но имеет опыт.

И Карло с нами. Я очень счастлив, потому что очень хочу работать с Карло Николини. Я хочу хорошо поработать с ним, потому что он очень важен для меня. Он знает лигу, знает культуру "Шахтера". Это очень важно для меня. Я очень счастлив! Я снова буду работать с Карло, теперь уже как тренер. Он мой помощник. Но для меня он легенда. Я многому научусь у него. Я очень рад этому.

И Синан Сарикурт и Мерт Сомай, два молодых помощника тренера. Один из них анализирует игру, другой занимается тактикой. И наконец, наш профессор и тренер по физподготовке – Утку Алемдароглу. Он немного сумасшедший. Думаю, игроки его не любят. Но он очень заряжен, готов работать. Посмотрим, что произойдет через пять дней", - приводит слова Турана пресс-служба "горняков".

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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
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